Emil Gilels war einer der bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Schon als Kind verschlug der kleine Virtuose aus Odessa dem großen Arthur Rubinstein die Sprache. Der Teenager gewann in Brüssel und Wien spektakuläre Preise und wurde dadurch zum Lieblingskünstler von Joseph Stalin. Er war auch der erste sowjetische Musiker, der in den USA Konzerte gab. Seine Interpretationen sind auch heute noch Meilensteine der Klavierkunst. Seine Ernsthaftigkeit, sein uneitler Umgang mit Musik und die herausragende Qualität seines Spiels machen ihn zum Vorbild für ganze Generationen von Pianisten. Ein Leben also auf Lorbeeren? Weit gefehlt. In ihrem Feature "Ein Leben für die Musik" blickt Julia Smilga hinter die Fassade des "Pianisten Nummer 1 in der Sowjetunion". Welche Folgen hatte die pianistische Rivalität mit dem exzentrischen Swjatoslaw Richter? Was war die einzige Bitte, die Gilels je an Stalin richtete? Und wieso sind die Umstände seines frühen Todes im Alter von nur 69 Jahren immer noch nicht ganz geklärt? In der Sendung geht die Autorin bei ihren Gesprächen in Moskau diesen Fragen nach.