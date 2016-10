Bayern 4 09:05 bis 11:55 Sonstiges Philharmonie Das Konzert am Vormittag Merken <bk>Giovanni Battista Pergolesi: "La conversione e morte di San Guglielmo duca d'Aquitania", Sinfonia (Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Leitung: Antonio Pappano)<ek><bk>Johann Ludwig Bach: Ouvertüre G-Dur (Musica Antiqua Köln, Leitung: Reinhard Goebel)<ek><bk>Georg Friedrich Händel: Klavierkonzert B-Dur HWV 306 (Ragna Schirmer, Klavier; Ensemble Dacuore)<ek><bk>Johann Melchior Molter: Ouvertüre B-Dur (Camerata Bachiensis)<ek><bk>Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales (Boston Symphony Orchestra, Leitung: Seiji Ozawa)<ek><bk>Franz Schubert: Sinfonie Nr. 5 B-Dur (Bamberger Symphoniker, Leitung: Jonathan Nott)<ek><bk>Antonín Dvo?ák: Violinkonzert a-Moll op. 53 (Frank Peter Zimmermann, Violine; Tschechische Philharmonie, Leitung: Jirí Belohlávek)<ek><bk>Johannes Brahms: Variationen und Fuge über ein Thema von Händel B-Dur op. 24 (Cleveland Orchestra, Leitung: Vladimir Ashkenazy)<ek>. In Google-Kalender eintragen

