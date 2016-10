DR Kultur 15:05 bis 15:30 Sonstiges Kakadu Entdeckertag Gurkenkönig, Lumpenloretta und Pudding-Pauli. Die Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger wird 80 Merken Christine Nöstlinger, die wohl bekannteste österreichische Kinderbuchautorin, wird 80 Jahre alt. In all ihren 150 Kinder- und Jugendbüchern gaukelt die gebürtige Wienerin ihren Lesern keine heile Welt vor, im Gegenteil. Sie erzählt in ihren Kinderromanen, gespickt mit vielen Austriazismen, vom realen Leben der Jungen und Mädchen. In "Maikäfer flieg!" erinnert sie sich an ihre eigene Kindheit, in "Als mein Vater die Mutter der Anna Lachs heiraten wollte" dreht sich alles um eine Patchwork-Familie, die keine wird und in "Lumpenloretta" geht es um die Rettung eines vernachlässigten Kindes. Schon fast ein moderner Klassiker ist ihre skurrile Geschichte vom herrschsüchtigen Gurkenkönig. Sie hat aber auch Gedichte und Krimis für Kinder geschrieben, in denen der Detektiv elf Jahre alt ist und Pauli heißt. Christine Nöstlinger formuliert immer aus der Kindersicht. Sie sagt, dass sie das aufschreibt, was Kinder spüren, aber nicht ausdrücken können. Ob Christine Nöstlinger mit ihren Romanen und Gedichten auch heute noch den Nerv der Kinder trifft, wollen wir mit vielen Lesermeinungen nachgehen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Jährling