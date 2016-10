3sat 14:50 bis 15:30 Dokumentation Chinas Grenzen Abenteuer vom Ussuri bis zum Hindukusch - Tiger, Schmuggler, Festungsinsel Tiger, Schmuggler, Festungsinsel D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sechs Monate lang ist Korrespondent Johannes Hano durch Chinas entlegenste Grenzprovinzen gereist. 20.000 Kilometer hat er mit seinem Team dabei zurückgelegt. Er war an Orten, die noch nie ein Ausländer gesehen hat. Im ersten Teil des Films fährt Johannes Hano an Chinas Grenzen zu Russland und Nordkorea entlang und weiter in Richtung Süden bis nach Myanmar - von eisiger Kälte in die subtropischen Wälder Südchinas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chinas Grenzen