puls 4 05:30 bis 10:00 Magazin Café Puls mit PULS 4 News Janet Jackson schwanger mit 50 Miley Cyrus outet sich als Pansexuell: Wir klären auf was das bedeutet / Mobiles EMS-Training: Roman Daucher testet die neuen Trends für das Lauftraining / Janet Jackson schwanger mit 50: Wie gesund ist das für Baby und Mutter? / Zu Gast in der Presseschau: Stefan Melichar, NEWS A 2016 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Bianca Schwarzjirg, Maximilian Mayerhofer Originaltitel: Café Puls mit Puls 4 News

