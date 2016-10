Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges On stage "Banned from Utopia" (2/2). Zappas Nachlass authentisch aufgeführt Merken "A Man From Utopia" ist der Titel eines Frank Zappa-Albums aus dem Jahr 1983 - unter dem Namen "Banned from Utopia" halten ehemalige Zappa-Bandmitglieder die Erinnerung an das ebenso heterogene wie umfangreiche Werk des 1993 verstorbenen Musikers und Komponisten lebendig. Bei ihrem Konzert in Worms zeigten Ray White (Gesang, Gitarre), Robert "Bobby" Martin (Gesang, Keyboard, Saxofon, Waldhorn), Saxofonist Albert Wing und Bassist Tom Fowler, dass Zappas Musik nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Schauen