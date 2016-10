n-tv 03:10 bis 03:50 Dokumentation Projekt XXL - Elefanten ziehen um GB 2016-10-16 01:50 16:9 HDTV Live TV Merken Krieg zwischen Mensch und Elefant: Auf der Suche nach Nahrung fallen afrikanische Elefanten in benachbarte Dörfer ein und hinterlassen Chaos. Damit die Elefanten vor den wütenden Dorfbewohner geschützt werden, soll eine ganze Herde von über 80 Tieren in ein entferntes Reservat transportiert werden. Aber ist das überhaupt möglich? Wie können diese gigantischen Tiere sicher über 400 Kilometer umgezogen werden? Die n-tv Dokumentation begleitet das Team aus Spezialisten und die Elefantenherde auf ihrer gefährlichen Reise ins neue Zuhause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Mega Move - Elephant Herd