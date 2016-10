Schweiz 2 10:25 bis 11:15 Krimiserie Kommissar Rex Annas Geheimnis D, A 1996 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Anna Foltyn, die Tochter eines Staatsanwalts, stirbt an einer Überdosis Heroin. Doch was wie ein Drogentod aussieht, war Mord, Kommissar Moser kann in letzter Minute die Feuerbestattung verhindern. Er findet eine Spur: Anna Foltyn war bis kurz vor ihrem Tod in psychiatrischer Behandlung. Bevor Moser den Psychiater befragen kann, wird ein Attentat auf ihn verübt. Moser muss schnell handeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Cornelia Froboess (Frau Dr. Foltyn) Wolfgang Hübsch (Dr. Georg Foltyn) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Wolfgang Dickmann Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12

