Nick 17:10 bis 17:35 Jugendserie Die Thundermans Gestohlene Ideen USA 2013 Merken Als Max die Schulwahl gewinnt, für die Phoebe so hart gearbeitet hat, plant diese ihre Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Jim McCaffree (Principal Manbeck) Originaltitel: The Thundermans Regie: Shannon Flynn Drehbuch: Sean William Cunningham, Marc Dworkin Musik: Ron Wasserman