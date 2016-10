Nick 06:50 bis 07:20 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Die Truck-Rangers USA 2014 Merken Im Pfadfindercamp findet ein großer Wettbewerb statt, bei dem sich die Truck-Rangers drei tolle Abzeichen verdienen können. Und die will sich Blaze mit seinem Mut und seiner Tapferkeit natürlich alle erkämpfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines Regie: Blair Simmons Drehbuch: Dustin Ferrer Musik: Randall Crissman

