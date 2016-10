ORF 1 01:05 bis 01:50 Krimiserie Covert Affairs Hart an der Grenze USA 2011 2016-10-19 04:05 Stereo Untertitel 16:9 Merken Actionserie Kaum haben Annie und Reva ihren Auftrag erledigt und getarnte Kameras an der polnisch-weißrussischen Grenze angebracht, werden sie prompt von der weißrussischen Geheimpolizei geschnappt. Ihr Plan sich als einfache Wanderer auszugeben geht nicht auf. Doch schließlich schaffen sie es zu flüchten. Inzwischen ist Jai bemüht, die beiden zu retten. Er hat allerdings mit einem maroden Hubschrauber zu kämpfen. Nun müssen Annie und Reva entscheiden, ob sie den offensichtlichen Weg nach Polen nehmen oder in die Ukraine flüchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Piper Perabo (Annie Walker) Anne Dudek (Danielle Brooks) Kari Matchett (Joan Campbell) Christopher Gorham (Auggie Anderson) Sendhil Ramamurthy (Jai Wilcox) Peter Gallagher (Arthur Campbell) Peter Stormare (Max Kupala) Originaltitel: Covert Affairs Regie: Marc Roskin Drehbuch: Julia Ruchman Kamera: Colin Hoult Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 12