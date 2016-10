ORF 1 18:55 bis 19:20 Comedyserie The Big Bang Theory Dunkle Materie USA 2014 2016-10-14 05:35 Stereo Untertitel 16:9 Merken Damit Sheldon sein Forschungsgebiet frei wählen kann und nicht weiter an der String-Theorie werkeln muss, ernennt ihn die Uni zum Junior-Professor. Das passt dem Superhirn gar nicht, denn nun muss es Studenten unterrichten - und die sind bekanntlich dumm. Howard bietet an, einzuspringen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Zwischen Bernadette und Penny kriselt es wegen Pennys neuem Job. Das wiederum freut Amy, schließlich steht sie nun im Mittelpunkt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Jim Reynolds, Maria Ferrari, Tara Hernandez Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12