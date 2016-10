ORF 1 17:10 bis 17:30 Comedyserie Two and a Half Men Ein Eissandwich im Ofen USA 2014 2016-10-17 15:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Walden trifft im Café auf Nicole, eine attraktive Frau, die einmal für seine Firma Electric Suitcase gearbeitet hat - bis sie von Walden gefeuert wurde. Mittlerweile ist sie Chefin ihres eigenen Start-ups und benötigt seine Hilfe. Kurzerhand sagt er zu. Die Zusammenarbeit gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Indes kriselt es in der Beziehung zwischen Jenny und Brooke. Brooke will alles über Jennys Leben wissen, doch die ist nicht gewillt, intime Details preiszugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Odette Annable (Nicole) Clark Duke (Barry) Alyson Michalka (Brooke) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Reo, Jim Patterson, Steve Tompkins Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12