ORF 1 12:45 bis 13:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Verantwortung USA 2011 2016-10-17 09:45 Stereo 16:9 Merken TV-Moderator Griffin Page bekommt ausgerechnet während der Zuschaltung aus einem Kriegsgebiet einen unkontrollierbaren Lachanfall. Er wird daraufhin von der Arbeit suspendiert. Dr. Dani Santino soll ihm helfen. Doch erst durch Griffins Ehefrau erfährt Dani wesentliche Details, die ihr der Patient vorenthalten hat. Unterdessen hat sich Terrence King am Knie verletzt. Coach Donnally will ihn deshalb bei einem wichtigen Spiel pausieren lassen, doch T.K. will unbedingt spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dr. Danielle "Dani" Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray "Ray Jay" Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence "T.K." King) Amanda Detmer (Jeanette) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: Ron Underwood Drehbuch: Jeffrey Lieber, Tracy McMillan Kamera: William Eichler Musik: Adam Gorgoni Altersempfehlung: ab 6