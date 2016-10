ORF 1 08:50 bis 09:30 Jugendserie O.C., California Falsche Freunde USA 2006 Stereo 16:9 Merken Seth will Summer an der Uni besuchen, findet jedoch nur ein ausgeräumtes Zimmer vor. Sie wurde der Uni verwiesen. Kaitlin veranstaltet eine Party, um eine Mitschülerin zu ärgern. Julie nimmt ihre Arbeit beim Dating-Service wieder auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Nichol Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Rachel Bilson (Summer Roberts) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange, Ian Toynton Drehbuch: Josh Schwartz, Stephanie Savage Kamera: Buzz Feitshans IV, Buzz Feitshans Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6

