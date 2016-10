ORF 1 07:00 bis 07:25 Trickserie Hexe Lilli Lilli und der Wilde Westen CDN, GB, D 2004 Stereo Untertitel Merken Eigentlich ist Lilli ein ganz normales Mädchen. Als sie eines Tages jedoch ein Hexenbuch neben ihrem Bett entdeckt, das von einem kleinen Drachen namens Hektor bewacht wird, ändert sich ihr Leben von Grund auf: Dank der Zaubersprüche und Hexentricks begibt sie sich zusammen mit Freund Hektor auf spannende Reisen quer durch Zeit und Raum und erlebt dabei so manch aufregendes Abenteuer. Mal landet sie im Wilden Westen, mal in der Steinzeit, mal im Märchenland - egal, wo Lilli auftaucht: Es gibt immer Interessantes zu entdecken! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lilly the Witch Regie: Luba Medekova-Klein Drehbuch: Armin Prediger Musik: Keith Hopwood

