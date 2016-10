ORFIII zeigt die "anrührende und humorvolle Reise in die tragikomische Welt des österreichischen Kleingeistes", die mit dem Max-Ophüls-Preis und dem Österreichischen Filmpreis 1994 ausgezeichnet wurde. Der Beamte Heinzi Bösel), ein kleinbürgerlicher Widerling, bekommt als neuen Kollegen ausgerechnet den geschwätzigen, yuppiehaften Streber Kurt Fellner zur Seite gestellt. In Bösels altem Auto müssen die beiden scheinbar unvereinbaren Charaktere durch die Provinz reisen, um Wirtshäuser und Hotelbetriebe zu inspizieren. Aus der anfänglichen Feindseligkeit entsteht eine Freundschaft, die am Schluss selbst der Intensivstation standhält. DarstellerInnen: Josef Hader, Alfred Dorfer, Maria Hofstätter, Roger Muhrbach, Ursula Rojek, Karl Markovics. Österreich 1993. In Google-Kalender eintragen