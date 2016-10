ORF 3 12:45 bis 13:20 Diskussion science.talk Meeresbiologe Gerhard Herndl A 2016 2016-10-15 10:30 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Meer bedeutet für viele Urlaub. Für den Meeresbiologen Gerhard Herndl von der Universität Wien bedeutet es Arbeit. Der Wittgenstein-Preisträger 2011, der seinen Postdoc an der University of California absolvierte und bis 2008 Professor für Biologische Ozeanographie an der Universität Groningen in Niederlande war, beschäftigt sich vor allem mit der Tiefsee. Dort sind die Mikroorganismen dem bis zu 700-fachen Druck auf der Erdoberfläche ausgesetzt und leben bei Temperaturen von zwei Grad. Dennoch gelingt es ihnen, zu überleben. Der Niederösterreicher, der jährlich ein Monat auf einem Forschungsschiff auf See verbringt, möchte das Meer als Schlüssel für die Zukunft des Planeten neu ins Bewusstsein der Menschen rücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Gerhard Herndl (Meeresbiologe) Originaltitel: science.talk