ORF 3 10:40 bis 11:10 Dokumentation Geheimnisvoll und einzigartig - alte Handwerkskunst in Niederösterreich A 2016 Stereo 16:9 Merken Es sind wunderbare Orte alter Handwerkskunst, an denen Traditionen lebendig gehalten werden und Einzigartiges entsteht: die Werkstätten und Handwerksbetriebe in Niederösterreich. Dort findet man noch anspruchsvolle, qualitativ hochwertige Arbeit: Knöpfe aus Perlmutt, handgefertigte Ziegel, geschmiedete Einzelstücke, gläserne Kunstwerke oder individuelle Instrumente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unterwegs in Österreich

