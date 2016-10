Alexandra Walch, 17, ist ein fröhlicher, lebenslustiger Teenager. Ihr scheinbar größtes Problem - wann sie vom Stadtfest wieder zuhause sein muss. Vater Alfred und Mutter Anna sind sich nicht einig. An ihrem Geburtstag will man es nicht so genau nehmen. Doch Alexandra kommt gar nicht zurück, nicht am nächsten Morgen, nicht am Tag danach. Bald ist ein Gewaltverbrechen nicht mehr auszuschließen. Kommissar Lenz aus Wien wird hinzugezogen. Eine großräumige Suchaktion wird gestartet. Als die Leiche eines jungen Mädchens gefunden wird, scheinen sich die schlimmsten Befürchtungen der Walchs zu bewahrheiten. (basierend auf der spanischen Fernsehserie "Desaparecida") In Google-Kalender eintragen