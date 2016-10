ORF 2 20:15 bis 21:20 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 290 Das Versteck D, A, CH 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kurz nach dem kaltblütigen Mord an Stationsarzt Henning Voss wird die dringend tatverdächtige Krankenschwester Melanie Wagner in ihrer Wohnung festgenommen. Alle Beweise scheinen gegen sie zu sprechen: Ihre Fingerabdrücke befinden sich auf der Tatwaffe, sie ist vom Tatort geflüchtet und hatte ein Verhältnis mit dem Mordopfer. Als Melanie bei der Polizei die Aussage verweigert, wird ihr Dr. Lessing als Pflichtverteidiger zugeteilt. Doch auch ihrem Anwalt gegenüber zeigt sich Melanie wenig kooperativ. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Markus Lessing) Caroline Grothgar (Kristin Wernstedt) Anita Vulesica (Agnieszka) Laura Tonke (Melanie Wagner) Oliver Bröcker (Karsten Schenk) Jochen Nickel (Lutz Holm) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Axel Barth Drehbuch: Andreas Pflüger Kamera: Wolf Siegelmann, Kay Sonnenberg Musik: Dirk Leupolz