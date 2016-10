ORF 2 15:10 bis 16:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2552 D 2016 2016-10-17 11:00 Stereo 16:9 Neue Folge Merken Melli genießt es zunehmend, mit André zusammen zu sein. Clara vermutet, dass ihre Mutter mehr für André empfindet, als es umgekehrt der Fall ist. Als sie erfährt, dass Melli ihre Tabletten nicht regelmäßig nimmt, weist Clara ihre Mutter auf die möglichen Konsequenzen hin. Melli verspricht ihr zwar, sich in dieser Hinsicht zu bessern - aber Clara kennt ihre Mutter lange genug - Oskars Eifersucht auf David ist in Tinas Augen völlig unbegründet. Während Adrian Oskar rät, sich bei Tina zu entschuldigen, empfiehlt Desirée Tina, Oskars Eifersucht als Zeichen seiner Liebe zu sehen. Auf diese Weise gelingt Tina und Oskar die Versöhnung. Beatrice erfährt durch Nadine von Andrés Deal mit der Staatsanwaltschaft und ist nicht begeistert darüber. Doch sie hat ihr Pulver noch nicht verschossen. André ist perplex, als Nadine bei ihm auftaucht, die reuige Sünderin spielt und ihm das Schmerzensgeld zurückgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Steffen Nowak, Felix Bärwald Drehbuch: Sabine Bachthaler