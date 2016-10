ORF 2 11:00 bis 11:50 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2551 D 2016 Stereo 16:9 Merken Tina beschließt, ihre Pasteten-Kreationen lieber mit Davids Weinen statt mit Oskars Craft Beer zu kombinieren. Als sie David um eine Weinverkostung bittet, wittert der eine Chance, sich Tina behutsam wieder anzunähern. Er sucht in seiner Wohnung nach Gläsern und lässt seinen Schlüssel von außen in der Tür stecken. Oskar kann der Versuchung nicht widerstehen und schließt David kurzerhand ein. Doch am nächsten Tag ärgert er sich über seine Unbeherrschtheit - Werner will nicht vor Gericht für André lügen. Als André Melli sein Leid klagt, überrascht sie ihn mit einer klugen Idee: Er soll das Angebot des Staatsanwalts annehmen und sowohl Strafe als auch Schmerzensgeld zahlen - aber dafür erfährt keiner von dem Deal, das Verfahren gegen ihn wird eingestellt und André kann Bürgermeister bleiben. André folgt Mellis Rat und verkündet vor dem Gemeinderat, dass er nicht zurücktreten wird. Als Clara mitbekommt, wie Hildegard eine alte Strickjacke von Alfons flickt, will sie eine neue für ihn anfertigen. Adrian kommt ihr dabei zu Hilfe und die beiden erleben einen nahen Moment, bei dem Clara spürt, wie sehr Adrian sich auf sein Kind freut. Als Beatrice einen Versöhnungsversuch gegenüber David startet, zeigt er ihr die kalte Schulter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Joachim Lätsch (André Konopka) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl Drehbuch: Thomas Kubisch, Oliver Thaller

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 194 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 56 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 41 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 36 Min.