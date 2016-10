Schweiz 2 03:45 bis 05:45 Filme 12 Years a Slave USA, GB 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die weitläufigen Zuckerrohr- und Baumwollplantagen der Südstaaten der USA vor dem Bürgerkrieg sind von Sklavenarbeit abhängig. Die meisten Sklaven wurden aus afrikanischen Stämmen entführt oder von dort ansässigen Sklavenhändlern gekauft. Als freier Afroamerikaner zu leben ist nur in den nördlichen Staaten möglich. So lebt Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) in New York. Eines Tages stellt ein Bekannter ihm Mister Brown (Scoot McNairy) und Mister Hammilton (Taran Killam) vor, die nach einem begnadeten Geigenspieler suchen. Sie wollen ihn für eine Zirkusvorstellung in Washington anheuern und versprechen ihm gute Bezahlung. Dort angekommen laden sie Solomon zu einem ausgiebigen Festessen mit viel Wein ein. Doch der Alkoholrausch treibt Solomon in die Falle. Als er aufwacht, liegt er in Ketten. Brown und Hammilton verkaufen den ehemals freien Mann in die Sklaverei im Süden. Solomon geht während mehr als einem Jahrzehnt durch die Hölle. Nach dem Leidensweg in den Süden, auf dem Solomon immer wieder verprügelt und gedemütigt wird, endet er in den Händen des skrupellosen Sklavenhändlers Freeman (Paul Giamatti). Dort wird er für potentielle Käufer wie Mr. Ford (Benedict Cumberbatch) mit anderen Sklaven nackt ausgestellt. Familien werden auseinandergerissen und die Menschen verkauft wie Vieh. Ford bringt Solomon auf seine Farm, wo er und andere Sklaven vom Zimmermannsmeister Tibeats (Paul Dano) zum Holzfällen gezwungen werden. Durch seine Intelligenz steht Solomon zunehmend in Fords Gunst und erntet Tibeats Neid und Zorn. Nach einem Handgemenge mit Tibeats entkommt Solomon nur durch die schützende Hand Fords dem Tod durch Hängen. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, verkauft Ford ihn aber an den skrupellosen und brutalen Baumwollbauern Edwin Epps (Michael Fassbender). "12 Years a Slave" basiert auf der wahren Geschichte von Solomon Northup, der 1808 als Sohn eines befreiten Sklaven im Bundesstaat New York aufwuchs. Er wurde tatsächlich von seinen Arbeitgebern betrogen und mit der Behauptung, er sei ein entflohener Sklave, in den Süden verfrachtet. Nachdem er zwölf Jahre als Sklave durchleiden musste, gelang es ihm, mit seiner Familie Kontakt aufzunehmen. So konnte er seine Freilassung erwirken, nachdem mehrere Fluchtversuche zuvor gescheitert waren. Nach seiner Flucht erstattete er Anzeige gegen seine Entführer. Da er als Dunkelhäutiger aber nicht gegen Weisse aussagen durfte, entkamen seine Missetäter jeglicher Strafe. Rassismus ist in den Vereinigten Staaten bis heute ein Problem. Immer wieder verstören Berichte über Polizeigewalt an Afroamerikanern den Rest der Welt. Kein Wunder also, dass die Verfilmung über den Ursprung dieses Problems - die Sklaverei im kolonialen und antebellen Amerika - die grössten Namen Hollywoods anlockt. Regie führt Steve McQueen, der zwei Jahre zuvor mit "Shame" für Aufsehen am Toronto Film Festival sorgte. Für seinen Film konnte sogar bis in die kleinsten Nebenrollen grosse Stars verpflichten: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt, Paul Giamatti, Benedict Cumberbatch und Paul Dano sind nur der Anfang einer langen Liste von Ausnahmeschauspielerinnen und -schauspielern, die sich dem Projekt angenommen haben. Der Film wurde dann auch mit drei Oscars geehrt, unter anderem als Bester Film des Jahres, als Bestes adaptiertes Drehbuch. Und Lupita Nyong'o gewann den Oscar für die Beste Nebendarstellerin. SRF zwei zeigt "12 Years a Slave" exklusiv in Zweikanalton deutsch/englisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chiwetel Ejiofor (Solomon Northup) Michael Fassbender (Edwin Epps) Benedict Cumberbatch (William Ford) Paul Dano (John Tibeats) Paul Giamatti (Theophilus Freeman) Brad Pitt (Samuel Bass) Lupita Nyong'o (Patsey) Originaltitel: 12 Years a Slave Regie: Steve McQueen Drehbuch: John Ridley Kamera: Sean Bobbitt Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12