Schweiz 2 15:05 bis 15:50 Krimiserie Monk Mr. Monk auf dem Rummelplatz USA 2002 HDTV Merken Lieutenant Kirk, ein Freund von Captain Stottlemeyer, gilt als besonders ruppig und jähzornig, ist aber ansonsten ein guter Polizist. Er will sich auf dem Rummelplatz mit dem Informanten Gitomer treffen. Als die beiden zusammen in einer Gondel losfahren, fängt Gitomer an zu schreien, als würde er zusammengeschlagen. Genervt lässt Lieutenant Kirk das Karussell anhalten. Doch kurz nachdem er die Gondel verlassen hat, liegt Gitomer tot auf dem Sitz. Damit ist Lieutenant Kirk der Hauptverdächtige. Captain Stottlemeyer bittet Monk, Lieutenant Kirks Unschuld zu beweisen. Leichter gesagt als getan. Doch Monk, der immer das sieht, was andere nicht sehen, findet heraus, dass die Betreiberin des Karussells offensichtlich einiges mit dem inhaftierten Verbrecher Stokes verbindet. Und dieser Stokes hatte auch Kontakt zu Gitomer. Zudem ist Lieutenant Kirk der Hauptbelastungszeuge gegen Stokes. Monk gelingt es, das Rätsel mit seinem Scharfsinn zu lösen, allerdings auch nur unter Lebensgefahr für Sharona. Doch sein ganzer Einsatz nützt nichts. Lieutenant Kirk darf in den Polizeidienst zurück, nicht aber Monk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Bitty Schram (Sharona Fleming) Stanley Kamel (Dr. Charles Kroger) Stephen McHattie (Lt. Adam Kirk) Rob Stefaniuk (John Gitomer) Originaltitel: Monk Regie: Randy Zisk Drehbuch: Siobhan Byrne Kamera: Jim Westenbrink Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12