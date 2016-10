Anixe HD 15:00 bis 16:00 Krimiserie SK Kölsch Ich sehe was, was du nicht siehst D 2000 Merken Hätte die berühmte CIA-Hellseherin Bernadette Weiss vorausgesehen, dass sie während ihres Aufenthalts in Köln entführt wird, wäre sie sicher zu Hause geblieben. Nun befindet sie sich in der Gewalt von Ex-Häftling Richie Roth, der schon einmal in eine Entführung verwickelt war. Vor Jahren kidnappte er zusammen mit Leonhard van der Grün ein Vorstandsmitglied der Erdölraffinerie, bei der beide angestellt waren. Der Coup misslang, Roth bekam fünf Jahre Haft aufgebrummt, van der Grün sitzt jetzt noch seine 12 Jahre ab. Jupp und Taube vermuten, dass Roth mit Hilfe der Hellseherin van der Grüns Versteck des damaligen Lösegelds, immerhin eine Million Dollar, sucht. Als van der Grün davon Wind bekommt, bricht er aus dem Knast aus und kommt gerade rechtzeitig, um seinen Ex-Kumpan beim Buddeln zu erwischen. Doch dann erleben die beiden Ganoven eine faustdicke Überraschung: Das Geld ist weg! Irgend jemand ist ihnen zuvorgekommen - Roth und van der Grün sind wild entschlossen, diesen Jemand um jeden Preis aufzuspüren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ludger Burmann (Braun) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Tim Grindau (Florian Hennes) Dietmar Mössmer (Leonhard von der Grün) Luca Zamperoni (Kriminalobermeister Gino Bruni) Nikolaus Kinsky (Richard Roth) Nils Nelleßen (Lämmle) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Michael Illner Kamera: Frank Barbian Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16