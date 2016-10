BonGusto 13:00 bis 13:25 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Der mächtige Vulkanofen N 2013 Merken Andreas besucht die heißesten Orte Islands. Dort grillt er Lamm auf Vulkangestein und kocht Lachs und Gemüse in einem abgelegenen Geysir. Die Hitze wird genutzt um Steinsalz abzubauen. Unter diesen Voraussetzungen bereitet Andreas mit Kräutern gefüllte Forelle in einer Salzkruste zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking