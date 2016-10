Sport1+ 22:45 bis 00:25 Fußball Fußball - UEFA Women's Champions League FC Bayern München - Hibernian LFC, Runde der letzten 32, Rückspiel Merken Der FC Bayern München hat in der Women's Champions League die besten Voraussetzungen, um das Achtelfinale zu erreichen: Die Münchnerinnen haben beim schottischen Vizemeister Hibernian LFC einen 6:0-Sieg vorgelegt und gehen mit diesem Polster in das Rückspiel am Mittwoch, 12. Oktober. Dabei hoffen die Bayern besonders auf Vivianne Miedema und Melanie Leupolz, die in Edingburgh je doppelt trafen. Aus dem Grünwalder Stadion berichten Moderatorin Nele Schenker und Kommentator Jan Platte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nele Schenker