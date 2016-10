n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Wildnis Großstadt - Kojoten in der City USA 2014 2016-10-14 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Wilde Tiere in der Großstadt? Was wie eine urbane Legende klingt, ist in einigen Städten wahr: In Chicagos Straßen tummeln sich Kojoten und in Austin, Texas, dient eine Brücke als Behausung für eine Fledermauskolonie. Die n-tv Doku macht sich gemeinsam mit einem der bekanntesten Fährtenleser auf die Spur der Tiere im Großstadtdschungel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Urban Jungle