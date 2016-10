RTS Un 18:55 bis 19:20 Sonstiges Couleurs locales Couleurs locales au c?ur des vendanges CH Stereo Untertitel Merken Du lundi 10 au vendredi 14 octobre, Couleurs locales nous emmène dans les plus beaux vignobles de Suisse romande. C'est, en effet, la période des vendanges et le milieu du vin est en pleine effervescence. L'occasion de découvrir le millésime 2016, mais aussi de s'interroger sur ce marché en constante évolution, sur les spécialités suisses ou encore la place des femmes dans ce milieu. La caravane de Couleurs locales s'arrêtera dans les vignes du Lavaux, dans une cave valaisanne ainsi que dans la Haute école de viticulture et oenologie de Changins. Avec des vigneronnes et vignerons réputés, mais aussi des ?nologues, des sommeliers ou autres spécialistes du monde du vin. Santé ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Jamet, François Egger Originaltitel: Couleurs locales