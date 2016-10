RTS Un 14:55 bis 16:50 Sonstiges Un fan inquiétant USA 2014 Stereo Merken Ava Pierce est une jeune chanteuse talentueuse qui a décidé de changer son image de fille sage en créant l'événement grâce à un clip sulfureux. Son succès est immédiat. Mais ni sa mère, Tracy, ni son manager, Damon et son petit ami, Curtis, ne soutiennent ce choix de carrière provocateur. Après une dispute avec Curtis à ce sujet, Ava décide de se rendre dans le Maine... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chelsea Kane (Ava Maclaine) Nolan Gerard Funk (Xavier) Benjamin Hollingsworth (Curtis Flemming) Danny Wattley (Damon) Kehli O'Byrne (Tracy) Patti Allan (Belle) Seth Whittaker (Young Man in Bar) Originaltitel: PopFan Regie: Vanessa Parise Drehbuch: Dean Orion