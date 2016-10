NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Seebär Poldi soll selbstständig werden Seebär Poldi soll selbstständig werden / Poldis erste Unterrichtsstunde im Fischessen / Riesenschildkröte im Liebestaumel / Hochwasser-Gefahr bei den Tigern / Deko-Arbeiten im Haibecken / Generalprobe für die Elefanten-Show D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Seebär Poldi soll selbstständig werden Seebär Poldi ist beleidigt: Erst holt ihn Dirk Stutzki von seiner Mutter weg, sodass er nicht mehr an ihrer Brust trinken kann, und jetzt bekommt er auch noch ständig irgendwelche Fische vor die Nase gehalten. Doch Dirk weiß, Poldi hat keine andere Wahl: Er muss lernen, wie man Fisch frisst, denn Seebären-Mama Conchita ist wieder schwanger und braucht ihre Milch fürs nächste Baby. Riesenschildkröte im Liebestaumel Riesenschildkröte Karl ist schon ein älterer Herr, deshalb verbringt er die kühle Jahreszeit in einem Wärmehaus. Doch kaum ist er zurück bei Hagenbeck, erwachen Frühlingsgefühle, und der rüstige Karl erweist sich als ungestümer Liebhaber. Und das mit fast 100 Jahren! Hochwassergefahr bei den Tigern Im Tigergehege droht der Graben überzulaufen, ein echtes Sicherheitsrisiko. Gut dass Volker Friedrich und Azubi Dave Nelde schnell die Ursache entdecken: Baumwurzeln haben ein Siel verstopft. Dave bleibt nichts anderes übrig, als in den Untergrund zu klettern, damit Tigermann Sascha und seine Frau Taiga wieder baden können. Dekoarbeiten im Haibecken Ein paar Säcke weißer Sand und ein paar dekorative Korallen, damit sieht es im Hai-Aquarium doch gleich viel wohnlicher aus. Aber die Dekomaterialien auf dem Beckengrund zu verteilen, ist ein echter Knochenjob. Dafür schlüpft Andrea Sassenberg gerne in ihre Tauchausrüstung, schließlich ist sie ein echter Unterwasserfan. Generalprobe für die Elefanten-Show Die "Dschungel-Nächte" bei Hagenbeck sind ein großes Sommerspektakel. Die Darbietung der Elefanten ist dabei eines der Highlights. So ganz zufrieden ist Thorsten Köhrmann mit seinen Dickhäutern aber noch nicht. Vor allem der kleine Thai, der zum ersten Mal in der Show mitmachen soll, hat bei der Generalprobe jede Menge Unsinn im Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.