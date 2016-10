RTL II 04:25 bis 05:40 Horrorfilm The Howling - Blutmond USA, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Will Kidman ist ein eher unauffälliger Teenager, der heimlich für seine Mitschülerin Eliana schwärmt. Kurz vor dem Abschluss der High School wird Will von Eliana zu einer Party eingeladen, bei der er seinem Schwarm endlich näher kommt. Die Party wird jedoch unterbrochen, als ein haariges Monster die Schüler angreift. Will und Eliana gelingt die Flucht. Doch in den folgenden Tagen beginnt sich Will zu verändern. Mit Hilfe seines Freundes Sachin findet er heraus, dass er sich langsam in einen Werwolf verwandelt. Nun muss Will versuchen, seine Menschlichkeit zu bewahren und sich nicht endgültig in eine blutrünstige Bestie zu verwandeln... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Landon Liboiron (Will Kidman) Lindsey Shaw (Eliana Wynter) Ivana Milicevic (Kathryn / Kay) Jesse Rath (Sachin) Niels Schneider (Roland) Frank Schorpion (Jack Kidman) Kristian Hodko (Tribe) Originaltitel: The Howling: Reborn Regie: Joe Nimziki Drehbuch: Joe Nimziki, James Robert Johnston Kamera: Benoit Beauleu Musik: Christopher Carmichael, Mark Anthony Yaeger Altersempfehlung: ab 16