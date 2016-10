RTL II 01:10 bis 02:35 SciFi-Film Doomsday - Tag der Rache GB, USA, SA, D 2008 Dolby 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2008 bricht in Schottland der tödliche Reaper-Virus aus, der rasend schnell große Teile der Bevölkerung infiziert. Die britische Regierung sieht nur einen Weg: die totale Abriegelung von Schottland. Eine unüberwindbare Mauer wird gezogen, der Luftraum gesperrt und jedwedes Eindringen oder Entkommen unmöglich gemacht. 25 Jahre später kehrt der Reaper-Virus mitten in London zurück und droht diesmal die Straßen der übervölkerten Millionenmetropole mit Leichen zu pflastern. Da es nördlich des Walls Überlebende gibt vermutet die Regierung, dass diese einen Impfstoff entwickelt haben. Dieser muss um jeden Preis beschafft werden. Deshalb schickt Chief Nelson seine beste Agentin Major Eden Sinclair, damit sie den ehemaligen Regierungswissenschaftler Kane aufspürt. Mit einem Zeitlimit von nur 48 Stunden im Nacken begeben Eden und ein Team aus Elitesoldaten sich auf die gefährliche Reise in das verwüstete Land und somit auf eine Schreckensfahrt in die Abgründe menschlicher Barbarei... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rhona Mitra (Eden Sinclair) Bob Hoskins (Bill Nelson) Adrian Lester (Norton) Alexander Siddig (John Hatcher) David O'Hara (Michael Canaris) Nathalie Boltt (Jane Harris) Craig Conway (Sol Kane) Originaltitel: Doomsday Regie: Neil Marshall Drehbuch: Neil Marshall Kamera: Sam McCurdy Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18