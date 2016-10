RTL II 22:50 bis 01:10 Horrorfilm Dead Rising USA 2015 2016-10-14 02:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wissenschaftler haben endlich ein Mittel gegen den Zombie-Virus entdeckt. Dank einer täglichen Dosis des Medikaments Zombrex können Infizierte ein ganz normales Leben führen. Doch eines Tages zeigt das Medikament keine Wirkung mehr, und die Zombies fallen erneut über die Menschen einer Kleinstadt her. Das Militär riegelt das Gebiet sofort ab und versucht, die Situation in den Griff zu bekommen. Als das nicht funktioniert, soll die ganze Stadt mit Bomben dem Erdboden gleich gemacht werden. Mitten in der Quarantänezone befindet sich der Reporter Chase Carter, der mit Hilfe einiger Verbündeter die Wahrheit hinter dem erneuten Ausbruch des Zombie-Virus herauszufinden versucht. Dabei muss er sich nicht nur mit den blutdürstigen Zombies, sondern auch mit einer skrupellosen Biker-Gang herumschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Metcalfe (Chase) Meghan Ory (Crystal) Virginia Madsen (Maggie) Keegan Connor Tracy (Jordan) Dennis Haysbert (General Lyons) Rob Riggle (Frank West) Aleks Paunovic (Logan) Originaltitel: Dead Rising Regie: Zach Lipovsky Drehbuch: Tim Carter Kamera: Todd Williams Musik: Oleksa Lozowchuk Altersempfehlung: ab 18