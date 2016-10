RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Lilli (38) und Nadine (28) die Familien D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vor 18 Jahren kehrten Lilli (38) und Theodor (41) ihrer Heimat Kasachstan den Rücken und wagten einen Neuanfang in Deutschland. Mit viel Fleiß, Geduld und Liebe haben sich die beiden hier eine glückliche Familie und ein erfülltes Leben aufgebaut. Während Theodor als Handwerker das Geld verdient, sorgt die gut gelaunte Lilli im schmucken Eigenheim täglich für Ordnung und Sauberkeit. Nebenbei bleibt der glücklichen vierfachen Mutter sogar noch Zeit zum Bauchtanz oder zum Nähen an der eigenen Nähmaschine, allerdings immer erst dann, wenn die Familie versorgt ist. Für Lilli kommen ihre Kinder an allererster Stelle und sie blickt mit Stolz auf ihren Nachwuchs. Kristina (18), Jessica (16), Marcus (14) und Christian (11) haben sich dank hingebungsvoller Erziehung prächtig entwickelt. Musik- und Tanzunterricht sind für die Teenager genauso an der Tagesordnung wie fleißiges Lernen für die Schule. Seit sieben Jahren sind Nadine (28) und Christopher (28) ein Paar. Mit ihren drei gemeinsamen Kindern Dustin (6), Devin (4) und Daylen (3) und Nadines Tochter Chantal (8) aus vorangegangener Beziehung bilden sie eine moderne Patchworkfamilie. Christopher, der aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann, vertreibt sich die Zeit gerne mit der Spielkonsole. Nadine chattet in ihrer Freizeit gerne im Internet. Im Haushalt ist Nadine nicht pingelig, denn bei vier Kindern macht das wenig Sinn. Leider macht die Rasselbande manchmal, was sie will und deshalb haben Christopher und Nadine gelernt, sich in vielen Situationen in Geduld zu üben - schließlich ist niemand perfekt! Jetzt tauschen die geduldige Nadine und die leidenschaftliche Hausfrau und Mutter Lilli für einige Tage die Familien. Wie wird es Nadine in Lillis Bilderbuchfamilie ergehen? Und welche Erziehungstipps hat Lilli für die vier Kinder von Nadine und Christopher? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

