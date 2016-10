sixx 02:50 bis 03:30 Fantasyserie The Magicians Pennys Reise nach Fillory USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Quentin versucht, seinem an Krebs erkrankten Vater mit Magie zu helfen. Doch er muss einsehen, dass er noch nicht über solch ein Wissen verfügt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Ralph (Quentin Coldwater) Stella Maeve (Julia Wicker) Olivia Taylor Dudley (Alice Quinn) Arjun Gupta (William 'Penny' Adiyodi) Hale Appleman (Eliot Waugh) Summer Bishil (Margo Hanson) Rick Worthy (Dean Fogg) Originaltitel: The Magicians Regie: Bill Eagles Drehbuch: David Reed Musik: Will Bates Altersempfehlung: ab 12