Paul Panzer live! Invasion der Verrückten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Ja, ist denn die ganze Welt verrückt geworden!? Dass das so ist, findet zumindest Paul Panzer. In seinem neuen Programm unterhält er sein Publikum mit brandneuen Geschichten, Ansichten und Abenteuern aus dem Leben des kleinen Mannes und seiner Familie. Doch anders als vermutet droht uns die Invasion der Verrückten nicht aus den Weiten des Weltalls. Denn sie sind schon mitten unter uns. Originaltitel: Paul Panzer live! Invasion der Verrückten