sixx 10:25 bis 11:20 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Ames gegen Kovac USA 2006 16:9 HDTV Merken Ein Tischler wird von Kovac behandelt. Er diagnostiziert eine Lungenentzündung und gibt ihm Antibiotika. Doch der Mann will so schnell wie möglich wieder arbeiten. Als er nur wenig später einen Schlaganfall erleidet, will er Kovac vor Gericht bringen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Cardellini (Samantha Taggart) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Maura Tierney (Dr. Abigail "Abby" Lockhart) Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Shane West (Dr. Ray Barnett) John Stamos (Dr. Tony Gates) Originaltitel: ER Regie: Richard Thorpe Drehbuch: Michael Crichton, Joe Sachs Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 6

