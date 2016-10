sixx 09:00 bis 09:30 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Wettkampf ums Kleid USA 2010 16:9 HDTV Merken Rivalen auf dem Spielfeld, Liebende im Privatleben: Die Basketball-Stars Glory Johnson und Brittney Griner wollen ihre Hochzeit auf Hawaii feiern. Glory möchte sich dafür in ein traumhaftes Brautkleid werfen. Braut Mori hat hingegen einen besonders riskanten Plan: Sie möchte vor der Hochzeit noch 20 Kilo abnehmen und zur Motivation das Kleid schon in der kleineren Größe kaufen. Ob das gut geht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta

