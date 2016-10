RTL NITRO 15:10 bis 16:05 Krimiserie Matlock Und nichts als die Wahrheit - Der letzte Stein im Mosaik (2) USA 1987 2016-10-17 09:40 Live TV Merken Matlock beschäftigt sich noch immer mit dem Fall des Soldaten Chris Hughes, der des Mordes an seinem Vorgesetzen Walters beschuldigt wird. Dank Tyler, den Matlock als Soldat getarnt in die Einheit hat einschleusen können, bekommt er Informationen über einen potenziellen Zeugen. Er ist der einzige, der beweisen könnte, dass Hughes nicht der Mörder war. Doch der Zeuge denkt nicht daran auszusagen und damit seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Wen will er decken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Linda Purl (Charlene Matlock) Kene Holliday (Tyler Hudson) Tony Becker (Pvt. Chris Hughes) Georg Stanford Brown (Maj. Jeffrey Hamilton) Barry Corbin (Army Col. Steven McRea) Cliff De Young (Lt. Jim Lynch) Originaltitel: Matlock Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Anne Collins, Dean Hargrove Musik: Dick DeBenedictis