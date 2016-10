RTL NITRO 10:30 bis 11:15 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Reich und frech USA 1995 Live TV Merken Reno ist auf der Jagd nach einem Mafioso und erlebt mit, wie der Geldeintreiber der Mafia einen Mann erschießt, der ihnen Geld schuldet und es nicht zahlen will. Doch Reno ist nicht der einzige Zeuge: Neben ihm, hat es auch das hübsche Mädchen Grace gesehen und soll deshalb nun von der Mafia ebenfalls erschossen werden. Reno will Grace schützen und bringt sie deshalb in ein sicheres Versteck. Allerdings hat er dabei die Rechnung ohne ihren eifersüchtigen Freund Leslie gemacht, der das Versteck kurzerhand verrät... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Arlene Dahl (Virginia Biddle) Carey Scott (Roland) Originaltitel: Renegade Regie: Lorenzo Lamas Drehbuch: Marvin Herbert, Marvin Herbert, Bill Nuss Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:11

Seit 193 Min. Markus Lanz

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:30

Seit 55 Min. Notruf Hafenkante

Krimiserie

ZDF 10:30 bis 11:15

Seit 40 Min. Castle

Krimiserie

kabel eins 10:35 bis 11:25

Seit 35 Min.