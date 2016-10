Super RTL 15:10 bis 15:45 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Der Zauberer / Der Bodyguard / Sharko auf der Flucht F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Zig ist im Zauberfieber! Er entdeckt am Strand einen Zauberkasten, mit dem man alles verschwinden lassen kann, was man möchte. Zig sieht so die Möglichkeit, Marina zu entführen. Doch er hat die Rechnung ohne Sharko gemacht. 2. Geschichte: Sharko muss verreisen und bittet seinen Cousin, einen starken, aber nicht besonders intelligenten Hammerhai, auf Marina aufzupassen. Zig versucht natürlich, die Abwesenheit von Sharko zu nutzen und hofft, dass es mit einem so dummen Leibwächter nicht so schwierig wird, Marina zu fangen. 3. Geschichte: Sharko ist in Gefahr! Japanische Walfänger wollen sein Fleisch als Delikatesse verkaufen. Während Sharko auf der Flucht ist, versucht Zig, Marina näher zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6