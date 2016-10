Super RTL 12:55 bis 13:25 Trickserie King Julien Hochzeitsglocken USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken Floras Zwillingsschwester Fauna ist gekommen und buhlt sogleich um King Juliens Aufmerksamkeit. Er ist von Fauna so begeistert, dass er vorschlägt, sie zu heiraten, obwohl er nicht die geringste Ahnung hat, was eine Ehe überhaupt bedeutet. Doch während der Hochzeitsvorbereitungen bekommt King Julien plötzlich doch noch kalte Füße und macht einen Rückzieher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: All Hail King Julien Altersempfehlung: ab 6