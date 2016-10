Super RTL 10:50 bis 11:10 Trickserie Sally Bollywood Graffiti-Krieg / Die Super-Chilischote F 2010 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Wer hat die Wand der Graffitikünstler mit Schmierereien verunstaltet? Sally und Doowee ermitteln und stoßen dabei auf Rivalitäten innerhalb der Sprayergemeinde. 2. Geschichte: Ein Schwimmwettkampf steht an und fast alle Schüler liegen auf der Krankenstation, da sie sich den Magen an einem Pastagericht verdorben haben. Der Schulkoch kann das gar nicht glauben und ruft das SBI zu Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Regie: Alexis Ducord, Jeremie Hoarau Musik: Tim Ryan Altersempfehlung: ab 6

