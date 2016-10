Super RTL 08:55 bis 09:25 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Der entführte Professor F, GB 2007 Stereo Live TV Merken Tante George bekommt Besuch. Es ist ihr alter Freund Professor Gimble. Er arbeitet an einer sensationellen Erfindung: ein Gel, das Metall auflösen kann. Doch dann wird der Professor entführt. Seine Erfindung scheint auch Kriminellen nicht verborgen geblieben zu sein. Steckt Freddy dahinter? Ist der Kauz doch nicht so harmlos, wie alle denken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Drehbuch: Tim Maile, Douglas Tuber Musik: Barnaby Legg Altersempfehlung: ab 6

