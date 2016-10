Super RTL 05:00 bis 05:20 Trickserie Der kleine Tiger Daniel Daniel ist krank / Mama Tiger ist krank USA 2012 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Daniel freut sich, weil Prinz Willi Geburtstag hat und mit allen Kindern in der Kita eine Geburtstagsparty feiern möchte. Doch im Laufe des Tages fühlt Daniel sich nicht gut. Er wird krank und muss von seinem Papa abgeholt werden. Wie schade! Er verpasst die Party von Prinz Willi. 2. Geschichte: Familie Tiger bereitet sich auf den Früchtesammeltag vor. Doch Mama Tiger fühlt sich auf einmal nicht so gut. Sie hat sich erkältet und legt sich hin. Zum Glück hat sie Daniel und Papa Tiger, die sie liebevoll umsorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Daniel Tiger's Neighbourhood