RTL Plus 22:15 bis 22:45 Comedyserie Das Amt Die Rede D 2000 Stereo Sakamura-San, ein großer japanischer Bettenhersteller, eröffnet eine Filiale in der Stadt und möchte im Bauamt eine Rede halten und einige freundliche Sätze in deutscher Sprache zur Presse sagen. Dr. Stüsser beauftragt Hagen, diese kurze Ansprache zu schreiben. Doch Hagen fällt partout nichts ein, das nicht fremdenfeindlich klingt. Ausgerechnet der schlichte Rüdiger glänzt mit japanischen Grußformeln und Gesten, die er sich aus Gozillafilmen abgeguckt hat. Und dann formuliert er zwei schöne, schlichte Sätze für Herrn Sakamura. Hagen ist sehr in Zeitdruck und Not, also lässt er Rüdigers Sätze von Ulla ausdrucken, reißt das Blatt aus dem Drucker und eilt zu der Veranstaltung. Zu dumm, dass Ulla gerade in einem regen erotischen E-Mail-Kontakt zu einem fantasievollen Herrn steht. Denn Nadia und Ulla stellen fest, dass Hagen aus Versehen das falsche Blatt aus dem Drucker gerissen hat. Sie können es nicht mehr verhindern: Herr Sakamura verliest laut und deutlich Ullas anzügliche Mail. Herrn Stüsser platzt der Kragen: Dafür wird Hagen Krauses Kopf rollen! Hagen schiebt Rüdiger die Schuld in die Schuhe. Und Rüdiger nimmt seinen Motorradhelm und geht. Er bleibt sogar bei seinem Entschluss, nachdem Stüsser ihm in Sakamuras Namen einen Scheck zum Dank für die amüsante Anspielung auf Futonbetten überreicht. Rüdiger hat erkannt: Sein Platz ist nicht im Amt. Er will in die weite Welt. Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Leonhard Mader (Kimmel) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Originaltitel: Das Amt Regie: Micha Terjung Drehbuch: Lars Albaum Kamera: Michael Faust