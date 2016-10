RTL Plus 21:05 bis 21:25 Comedyserie Nikola Der Kunstliebhaber D 2000 2016-10-16 23:00 Stereo Merken Dr. Schmidts plötzlich erwachte Leidenschaft für moderne Kunst hat einen Namen: Nadja Gerling, eine neue Patientin, die als Galeristin arbeitet. Es scheint ihn richtig erwischt zu haben. Er ist so begeistert, dass er bei seiner Angebeteten für ein kleines Vermögen eine Skulptur des berühmten Vershuga ersteht. Für Nikola gehört das Kunstwerk eher in die Kategorie Sperrmüll. Bei ihrem Versuch, die Skulptur näher zu betrachten, passiert es: Nikola reißt das skurrile Objekt mit ihrer Handtasche zu Boden. Um Schadensbegrenzung bemüht, versuchen Tim und Nikola, die Installation wieder zusammen zu setzen. Dabei beschleicht sie der Verdacht, dass es sich bei dem Kunstwerk um eine Fälschung handelt. Bei Dr. Schmidt löst Nikola mit ihrer Vermutung nun auch große Zweifel über die Echtheit der Gefühle von Nadja Gerling aus. Er fürchtet, in jeder Beziehung übers Ohr gehauen worden zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Nikola Vollendorf) Walter Sittler (Dr. Robert Schmidt) Franziska Grasshoff (Stephanie Vollendorf) Eric Benz (Peter Vollendorf) Kerstin Thielemann (Dr. Borstel) Roland Jankowsky (Dr. Brummel) Alexander Schottky (Dr. Pfund) Originaltitel: Nikola Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Paul Wolf