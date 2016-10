RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Sandras Rückkehr D 2001 2016-10-16 22:10 Stereo Merken Endlich ist es soweit - die geliebte Tochter der Kruses, Sandra, kommt nach einem Jahr aus Amerika zurück. Die Freude ist groß, Ritas Ärger ebenfalls: Haben doch Horst und Matze Sandras Zimmer, das sie in ihrer Abwesenheit zum Lagerraum umfunktioniert haben, bei der fälligen Aufräumaktion mit Rasenmäheröl restlos verwüstet. Rita ist alles andere als begeistert, dass Horst seiner Tochter daraufhin erlaubt, bei Freundin Frieda zu schlafen. Schließlich sehnt sie sich danach, stundenlang mit Sandra zu reden. Sandra - müde vom Jetlag - kommt nicht damit klar, dass Rita sie sofort so vereinnahmen will, schließlich fühlt sie sich nach dem Jahr im Ausland reif genug, selbst zu entscheiden, wo sie schlafen will. Mutter und Tochter verkrachen sich dermaßen, dass Sandra wütend das Haus verlässt. Das findet Horst nun doch bedenklich, zumal er von Rita erfährt, dass es sich bei "Frieda" in Wirklichkeit um "Frieder" handelt... Im Trispa-Markt hat Filialleiter Schumann sein Büro neu streichen lassen. Dummerweise reagiert er allergisch auf den Anstrich und schlägt daher sein Büro ausgerechnet im Pausenraum der Mitarbeiter auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus Kruse) Franziska Traub (Giesela Wiemers) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Georg Alfred Wittner (Bernie) Dustin Semmelrogge-Sattler (Philip) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen